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Происшествия

Воронежские полицейские нашли водителя, насмерть сбившего женщину на «зебре»

Им оказался 27-летний местный житель на «Солярисе»
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Женщина погибла до приезда врачей

Женщина погибла до приезда врачей

Фото: из архива «КП»

Полицейские оперативно установили машину и водителя, сбившего 40-летнюю жительницу Воронежа на переходе на улице Новосибирской накануне вечером. Им оказался 27-летний местный житель на «Хендай Солярис».

Напомним, женщина попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу по регулируемому переходу. Сбивший ее водитель не остановится и покинул место происшествия. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

Сотрудники полиции выясняют подробности и обстоятельства ДТП.

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