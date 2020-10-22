Воронежские полицейские нашли водителя, насмерть сбившего женщину на «зебре»

Женщина погибла до приезда врачей Фото: из архива «КП»

Полицейские оперативно установили машину и водителя, сбившего 40-летнюю жительницу Воронежа на переходе на улице Новосибирской накануне вечером. Им оказался 27-летний местный житель на «Хендай Солярис».

Напомним, женщина попала под колеса иномарки, когда переходила дорогу по регулируемому переходу. Сбивший ее водитель не остановится и покинул место происшествия. От полученных травм пешеход скончалась на месте.

Сотрудники полиции выясняют подробности и обстоятельства ДТП.