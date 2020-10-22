В Воронеже неизвестный водитель насмерть сбил женщину на «зебре»

В Левобережном районе Воронежа поздним вечером 21 октября неизвестный автомобиль насмерть сбил 40-летнюю женщину, которая переходила улицу Новосибирскую по регулируемому переходу. Авария произошла около половины одиннадцатого. Машина двигалась со стороны улицы Лебедева в сторону улицы Танеева. Сбив несчастную, водитель скрылся с места.

В результате ДТП пешеход получила смертельные травмы и погибла на месте. Что это была за машина, а также личность водителя сейчас выясняют полицейские.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрированы 130 аварий. В четырех из них пострадали трое и погиб один человек.