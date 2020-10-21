Жителя Воронежской области осудили за хранение марихуаны

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Кантемировский районный суд вынес приговор 56-летнему местному жителю. Его обвиняли в хранении марихуаны в значительном размере (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Об этом рассказали в суде сегодня, 21 октября.

Как было установлено, он нашел на окраине села Бугаевка дикорастущую коноплю. Оборвал с нее верхушки и листья, а дома высушил их и стал хранить. Использовал не на продажу, а для собственного употребления. Правоохранители обнаружили наркотическое вещество в ходе обысков в августе 2020 года. Полицейские изъяли марихуану массой 45,39 граммов.

Приговором суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу.