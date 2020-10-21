Воронежцев позвали на литературный квест «Антоновские яблоки»

Фото - департамент культуры Воронежской области

Литературный квест пройдет в Воронеже по произведению «Антоновские яблоки». О старте мероприятия рассказали в департаменте культуры Воронежской области сегодня, 21 октября.

Суть его в том, что в нашем городе размещены 10 Антоновских яблок. Это уникальные арт-объекты, созданные известными воронежскими скульпторами, художниками, архитекторами и деятелями культуры. На каждом из них организаторы зашифровали три вопроса о творчестве Бунина. Их и надо разгадать. Призерами станут те, кто ответит сразу на три вопроса на одном «яблоке».

Чтобы принять участие в квесте, необходимо сделать несколько шагов:

1) Подписаться на Инстаграм департамента культуры Воронежской области по ссылке www.instagram.com/kultura_vrn/

2) C 20 октября искать арт-объекты «Антоновские яблоки» в городе. До 1 ноября они будут располагаться на Советской площади, а с 1 по 20 ноября – около учреждений культуры Воронежа.

3) Отгадывать вопросы о жизни и творчестве Ивана Бунина. Они будут регулярно обновляться в Инстаграм.

4) Ответы написать в личные сообщения в Инстаграм и контактный номер телефона.

Победители квеста будут определены после его завершения с 20 по 30 ноября. Результаты опубликуют на портале и в социальных сетях департамента культуры 1 декабря. Победителей к ждут билеты на концерты, выставки и спектакли, экскурсии за кулисы воронежских театров, книги об искусстве.