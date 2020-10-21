Воронежец остался без денег, пытаясь купить дом через интернет

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В полицию обратился 36-летний воронежец, который попался на очередную интернет-аферу. Житель Северного микрорайона захотел приобрести дачный дом. Но купить его решил не через риэлтерскую службу, а по объявлению в интернете.

На одном из сайтов он нашел сообщение о продаже дома. Позвонил по указанному телефону, чтобы договориться о сделке. Лжепродавец сообщил ему, что якобы уже нашел покупателя, но готов расторгнуть предварительную договоренность, если тот ему срочно переведет аванс – 10 тысяч рублей. Мужчина скинул деньги по указанным реквизитам после чего договорился посмотреть дом.

На следующий день лжепродавец снова позвонил и попросил срочно перевести 100 тысяч рублей. Покупатель потребовал прислать подтверждение, что сделка состоится. Мошенник отправил ему на электронную почту скан якобы своего паспорта и расписку на получение предоплаты. Поверив, мужчина перевел необходимую сумму. После этого объявление с сайта тут же исчезло, а мобильник продавца оказался отключен. Как потом выяснилось, паспортные данные тоже были «липовые».

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас злоумышленника ищут.

Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность при осуществлении финансовых сделок с неизвестными лицами.