Стало известно, когда в Воронеже начнется строительство развязки на улице Остужева

В 2021 году должно стартовать строительство развязки на улице Остужева. Планируется, что к этим работам приступят после того, как завершится реконструкция моста на улице Ленина. Об этом 21 октября заявил глава Воронежа Вадим Кстенин.

Альтернативным проездом, напомним, на время строительства развязки должна стать новая автомобильная дорога, которая соединит микрорайон «Электроника» с улицей Землячки.

- Пока Минтранс готов финансировать проект развязки на улице Остужева. Это будет мегасооружение - несколько путепроводов. Будет абсолютно развязано движение, - подчеркнул мэр.

Что касается дублера Московского проспекта, то пока он не до конца спроектирован. В ближайшее время проектировщики собираются выйдут на госэкспертизу. Будет определена окончательная стоимость проекта.

Если развязка на улице Остужева будет финансироваться за счет федерального бюджета, то к обустройству дублера Московского проспекта можно будет приступить за счет регионального дорожного фонда. Затраты должны быть не столь большими: дорогу планируют проложить без сноса домов.