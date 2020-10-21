В Воронеже движение по мосту на улице Ленина могут открыть в январе 2021 года

Если в январе 2021 года будет хотя бы небольшая оттепель, то уже новый мост удастся заасфальтировать Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Открыть движение по мосту на улице Ленина могут уже в январе 2021 года. Об этом мэр Вадим Кстенин сообщил 21 октября во время прямого эфира в соцсетях регионального правительства. Правда, такое скорое открытие путепровода возможно только в том случае, если погода выдастся теплой.

Ранее мы сообщали, что 24 октября с 18:00 закроют движение по мосту на улице Ленина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас продолжается подготовка к демонтажу сооружения. Напомним, что проектный срок реконструкции - 18 месяцев.

С 1 по 6 ноября удалось согласовать «глухое технологическое окно» с РЖД . За этот период рабочим предстоит полностью демонтировать мост и вывезти его конструкции.

- С 5 ноября мы приступим к монтажу конструкций для опоры балок. Балок там 13. Это не так как на путепроводе на 9 января - там было больше сотни. До конца декабря мы планируем уже собрать мост. Дальше, конечно, нужно будет произвести ряд работ, - прокомментировал Вадим Кстенин.

Если в январе 2021 года будет хотя бы небольшая оттепель, то мост удастся заасфальтировать и соответственно открыть движение.

Ранее в Воронеже рассказали о новой схеме движения после закрытия моста на улице Ленина. Напомним, из-за ремонта изменится маршрут 24 автобусов.