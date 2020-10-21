Весь букет нарушений: на Северном мосту в Воронеже полицейские ловили пьяного водителя на БМВ

Суд назначил ему 10 суток административного ареста. Фото: из архива «КП»

Настоящая спецоперация развернулась минувшей ночью на Северном мосту в Воронеже. Полицейские ловили пьяного водителя на БВМ со старыми бумажными транзитными номерами. О его неадекватном поведении на дороге в ГИБДД сообщили очевидцы. Развернулась погоня, на требование полицейских остановиться мужчина не реагировал.

Как пояснили в пресс-службе регионального главка, 28-летний житель Новой Усмани ехал в сторону Остужева. В начале моста выскочил на встречную полосу, при этом у машины оторвало колесо. Когда сотрудники ДПС все же сумели его задержать, водитель отказался проходить медицинское освидетельствование, хотя и признал, что пьян.

Правоохранители составили в отношении него пять административных протоколов. Позже выяснилось, что у мужчины еще и просрочены права. Суд Железнодорожного района пока назначил ему 10 суток административного ареста.