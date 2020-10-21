В центре микрорайона Воронежа течет река фекалий

Люди, живущие в поселке Сомово, относящегося к Железнодорожному району, жалуются на то, что в самом центре, напротив железнодорожной станции по адресу: Дачный проспект, 26, текут буквально реки из фекалий. Проблема длится уже три-четыре года, но обычно переливалось через край заброшенного канализационного колодца относительно немного вонючей мерзости. А в сентябре-октябре течь стало сильно по вечерам. И только ночью зловонный поток утихомиривался.

В управе Железнодорожного района связали ЧП с канализацией с аварией на магистральном коллекторе на улице Землячки. Создается дополнительное давление, из-за которого канализация и прет прямо по улице через край колодца. Проблемы обещают окончательно решить к 26 октября.

Будут ли что-то делать с заброшенным колодцем, чтобы оттуда в принципе не выливалась мерзкая жижа, пока неясно.