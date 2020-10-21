В Воронежском заповеднике задержали двух браконьеров

фото предоставлено заповедником.

В Воронежском заповеднике поймали двух браконьеров. Их задержали во время рейда по лесному массиву Борского лесничества 19 октября. Нарушители попытались скрыться, но оперативная группа их догнала. Браконьерами оказались два жителя поселка Бор. При себе у них обнаружили вещмешок, капканы, клинья, тросики, молоток, перчатки.

Как рассказали в пресс-службе заповедника, на место вызвали полицейских Верхнехавского района. Сейчас сотрудники проводят следственные действия. Мужчины вину свою признали.

Специалисты воронежского заповедника напоминают, что охота на их охраняемой территории, а также в заказниках федерального значения «Воронежский» и «Каменная степь», запрещена.