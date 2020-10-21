В двух районах Воронежа отключили горячую воду и отопление

Когда вернут коммунальную услугу - не известно Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В среду, 21 октября, в 8.00 остановили котельную ООО КБХ (Воронежский мехзавод). Причина – порыв на трассе.

В связи с этим у жителей многоэтажных домов на территории Ленинского и Советского районов отключат горячую воду и отопление.

Вот список адресов, попадающих в зону отключения:

Ул. Депутатская, 1,2,3,4,4А,6,7,8,9,10,11,12,14,14А,16,17,21;

Ул. Моисеева, 3,11,13/1,13/2,15,25,40,42,43,44,45,47,51,55,57,61,63,65,67,69,71,73,80,82,84;

Пер. Новый,12;

Ул. Краснознаменная, 4;

Ул. Черняховского, 4,6,10;

Ул. 121 Стр. Дивизии, 1,2,2А,3,4,6,16,18;

Ул. К.Либкнехта, 33,35,37,52,53,55,57,72,74,76;

Ул. Колесниченко, 29,31,32,33,42,44,44А,51,53,55,57,65,67;

Ул. Ворошилова, 7,9,11,10,12,13,15,17,21,23,25,29,31,37,39,41.

Когда вернут коммунальные услуги – пока не ясно. На месте аварии работают бригады.