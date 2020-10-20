В воронежской БСМП №1 показали, как готовятся к открытию нового отделения для пациентов с коронавирусом

instagram БСМП №1

В воронежской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 показали последние приготовления перед открытием еще одного, седьмого, отделения для лечения больных с COVID-19. Ожидается, что 21 октября но добавят еще семьдесят коек для пациентов.

- Если этот процесс описать коротко - очень трудно и сложно! Вот, к примеру, открывающееся завтра отделение будет располагаться на 4-м этаже. На месте первой кардиологии. То есть, для того, что бы завтра открылся COVID 7 (его условное название), надо было перевести полноценное кардиологическое отделение. С больными, с лекарствами и медикаментами, с кроватями. Потом, набрать медицинский персонал в новое отделение, а там тоже много юридических тонкостей. Да и набрать то врачей и медсестер где? Больница «бросает в бой» свои последние резервы. Ну, хорошо, набрали, так надо же еще купить кровати, другую мебель... Потом все организовать. И так дальше, и так дальше, и так дальше. А что врачи... Врачи лечат, как могут, кстати, могут неплохо! Как умеют, а умеют неплохо! И в соответствии с рекомендациями Минздрава. Лечат, не уходя по трое суток не уходя домой. И, что примечательно, и не уйдут, пока всех не вылечат, - написали в официальном паблике БСМП №1.

За последние сутки 241 человек заразился коронавирусом в нашем регионе. Эта цифра в последние дни все время увеличивается и уже близка к пиковым летним показателям. Всего за время начала эпидемии в нашем регионе заболели коронавирусом 22067 человек. При этом восемь жителей Воронежской области от COVID-19 умерли. Всего коронавирус унес жизни 306 наших земляков.