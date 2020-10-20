В Воронеже будут судить двух курьеров, перевозивших наркотики из подпольной лаборатории

Мужчин поймали с поличным Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Рамонский районный суд решит судьбу 26-летнего жителя Липецкой области и его 28-летнего приятеля. Их обвиняют в торговле наркотиками. Каждому грозит до 20 лет лишения свободы.

В июне мужчин задержали инспекторы на 479 километре автодороги «М-4 Дон» в Рамонском районе в момент. Они ехали на автомобиле «Хонда Аэрвей» в сторону Воронежа. В машине полицейские обнаружили около 60 свертков с расфасованным синтетическим наркотиком.

Позже оказалось, что в гаражном боксе на Московском проспекте эти парни хранили еще несколько десятков свертков с метадоном и наркотиком MDMA, а также марихуаной.

Мужчины полностью признали свою вину. Они давно знакомы - живут в одном многоквартирном доме в Липецкой области. Наркокурьерами они решили стать из-за финансовых трудностей. Они продавали наркотики, которые изготавливались в подпольной лаборатории. В настоящий момент оба фигуранта находятся под домашним арестом.