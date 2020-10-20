В воронежских пабликах распространяют информацию об изнасиловании и убийстве студентки

20 октября в воронежских группах в соцсетях стали появляться сообщения о том, что в городе орудует маньяк, который ночью убил девушку. Люди массово пересылают друг другу информацию. «Новость» выложили некоторые крупные паблики, а в качестве иллюстрации разместили фото мужчины, которого с 29 августа в Воронеже действительно разыскивают за изнасилование. Автор постов утверждает, что вчера вечером он напал на «знакомую чей-то одногруппницы» в лесополосе в районе Московского проспекта.

В пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Воронежской области сообщили, что никакого заявление по данному факту не поступало.

В тексте, размещенном в социальных сетях, также идет речь об убийстве девушки во дворе общежития «ринха». В качестве доказательства случившегося демонстрируются страшные фото убитой девушки. При этом точно такую же информацию весь день распространяли среди жителей Казани, Тюмени и ряде других городов. По информации местных СМИ - данные сообщения также являются фейками.