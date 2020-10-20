За неделю в Воронежской области стали чаще болеть ОРВИ

Вирусов гриппа пока не обнаружено Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

За прошедшую неделю, с 12 по 18 октября, в Воронежской области обратились за медицинской помощью 10 791 больной ОРВИ. Большинство из них дети до 14 лет - 4394. Заболеваемость выросла на 16,9% по сравнению с прошлой неделей.

- В эпидемический процесс на сегодня вовлечены все возрастные группы населения (0-2 года (5,5%), 3-6 лет (12,3%), 7-14 лет (22,9%), 15 и старше (59,3%). В циркуляции по-прежнему преобладают негриппозные респираторные вирусы (риновирусы, вирусы парагриппа, РС- вирусы и другие). Вирусов гриппа не обнаружено, - сообщили 20 октября в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В области продолжается прививочная кампания против гриппа. В настоящее время привито против гриппа более 25% жителей региона. Ранее мы писали, что от гриппа уже привились 553 159 жителей региона.