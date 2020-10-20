Европейский суд по правам человека рассмотрел дело об освящении класса в Воронежской области

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по делу об освящении класса в Воронежской области. Священник Русской православной церкви провел 3 сентября 2007 года церемонию в первом классе Грибановской школы. Невольным участников обряда стал тогда еще 7-летний Давид, который в силу своих убеждений отказался следовать наставлениям священника.

- Священник раздавал маленькие бумажные иконки, читал молитву, а в конце обряда предложил детям подойти поцеловать крест. Давид, который воспитывался в семье пастора, не был знаком с целования креста и отказался это делать. На перемене мальчишки толпой толкали его, несколько раз ударили. Когда папа пришел забирать его из школы, он нашел ребенка под лестницей, - написала правозащитница Ольга Гнездилова.

Часть судей обратили внимание, что обряд проходил в помещении школы, то есть с согласия учителя. Кроме того, педагог, как было установлено судом, сказал привести ребенка в школу «пораньше» к 8:00. Родители Давида утверждают, что не знали, зачем это было нужно.

Однако 20 октября 2020 года ЕСПЧ не нашел нарушения прав ребенка или его родителей. Большинство судей (4 голосами против 3) проголосовало за позицию, что это была единоразовая ошибка. Учитель получил выговор. Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев.