В Воронежской области директора местного «Водоканала» оштрафовали на 10 тысяч за загрязнение Битюга

Сотрудники прокуратуры Аннинского района проверили работу местного МУП «Водоканал». В частности, как там соблюдают нормы, регулирующие сброс сточных вод.

Оказалось, что из рук вон плохо. Сточные воды с превышением нормы по концентрации вредных веществ сбрасывали в водоем на северо-востоке от поселка Дмитровский без официального имени, в народе прозванном Балка. Оттуда вся эта гадость попадала прямо в Битюг – реку, некогда славившуюся своей чистотой.

Сотрудники районной прокуратуры возбудили в отношении директора МУП «Водоканал» административное дело по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ «Нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты». Его рассматривали в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В этой организации решили оштрафовать директора на 10 тысяч рублей.

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