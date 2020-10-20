Для больницы в Воронежской области построили вертолетную площадку

так выглядит вертолетная площадка Бобровской РБ Фото: Предоставлено департаментом здравоохранения Воронежской области

В Бобровской районной больнице построили вертолетную площадку с подъездным путем для посадки и отправки вертолета. Она оснащена светосигнальным оборудованием. Была оформлена техническая документация и получено разрешение от Росавиации о начале работы.

- За период эксплуатации посадочной площадки, с августа по октябрь 2020 года, было совершено два ночных и 13 дневных вылетов для экстренной эвакуации пациентов находящихся в крайне тяжелом состоянии из учреждения в областные медицинские организации. Такая же вертолетная площадка создается при Таловской районной больнице, - уточнили в облздраве.