Под Воронежем мужчина напился и «проспал» свою машину

Пьянка до добра не доводит. Эта банальная житейская мудрость в очередной раз подтвердилась в селе Лопатки Рамонского района. Там на улице Первомайской 58-летний местный житель 17 октября крайне неосторожно выбрал себя собутыльника. Им оказался 32-летний любитель угонять чужие машины, неоднократно судимый за это.

Когда 58-летний мужчина прикорнул после выпитого, его более молодой партнер по пьяному застолью решил, что пора действовать. Взял у спящего ключи от его «Нивы», завел машину и уехал.

На что рецидивист рассчитывал, непонятно. Проспавшись, хозяин «Нивы» заявил в полицию о пропаже авто. Машину обнаружили в Воронеже и вернули владельцу, а вскоре задержали и угонщика. Сейчас решается вопрос об его аресте. По части 1 статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» (до шести лет лишения свободы).