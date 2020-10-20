В Воронеже четырехэтажный дом накрыло потопом

В подъезде полился настоящий дождь. И довольно крупный. Фото: кадр с видео

Крик о помощи появился в соцсети «Мой и твой Воронеж». Сабина Андреева приняла очень близко к сердцу ситуация, в которой оказалась ее подруга с двумя маленькими детьми. В подъезде дома № 15по улице Артамонова Железнодорожного района, где живет эта женщина, случился настоящий потоп. Лопнула труба на чердаке и затопило третий и четвертый этажи. Досталось и двум нижним.

По свидетельствам жильцов дома, в аварийную службу они дозвониться не смогли. А поводов туда обращаться и помимо потопа немало. К примеру, люди жалуются на жутки запах из подвала зимой и летом.

В УК Железнодорожного района, обслуживающей дом, ситуацию прокомментировали так:

- О течи на чердаке дома № 15 по ул. Артамонова мы знаем. Диспетчерская служба передала данные специалистам, которые уже вышли на место и на данный момент устранили аварийную ситуацию: заменили участок лопнувшей трубы отопления. Сотрудники УК работают на месте, чтобы в ближайшее время можно было вновь подать теплоноситель в систему. Происходить это будет под контролем специалиста УК, чтобы не допустить повторения ситуации. Отметим, что дому уже 60 лет. Трубы ни разу не менялись, хотя необходимость в этом назрела уже давно. Капремонт системы отопления запланирован Фондом капитального ремонта на 2020-2022 годы.

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