У каждого третьего воронежца с начала года снизилась зарплата

Всего 7% нашего региона похвастались, что их зарплаты с начала года увеличилась Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

34% воронежцев признались, что за период пандемии их зарплата снизилась. Об этом сообщили в службе исследований hh.ru. Опрос проводили среди соискателей из Воронежской области.

Всего 7% нашего региона похвастались, что их зарплаты с начала года увеличилась. Доходы большинства - 56% - остались неизменным. Остальные не смогли ответить на вопрос.

- Про рост зарплат чаще всего говорили ИТ-специалисты, а про падение – представители сферы продаж и сферы гостеприимства. А вот наиболее стабильной в этом смысле оказалась сфера безопасности и бухгалтерия, - отмечает Валерия Иванова, ведущий менеджер по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter.

При этом у 28% воронежцев есть дополнительные источники дохода. Обычно это представители сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа», «Безопасность», «Туризм, гостиницы, рестораны», «Наука, образование» и «Юристы».

Чаще всего речь идет о подработке (в 57% случаев). Еще в 14% – свой небольшой бизнес. На третьем месте – дополнительный доход от сдачи недвижимости (11%). И лишь 8% получают дополнительный доход от ценных бумаг.