Воронежец лишился 350 тысяч, пытаясь "защититься" от хакерской атаки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За 19 октября аферисты обманули 10 жителей Воронежской области, всех - дистанционно. Потерпевшие лишились в общей сложности около 600 тысяч рублей.

На старую байку о звонке из службы безопасности банка попался 20-летний житель Советского района Воронежа. Лже-банковский сотрудник сообщил, что на счет воронежца совершена хакерская атака, и мошенники пытаются перевести деньги по своим реквизитам. Ну а чтобы пресечь их действия, нужно активировать защиту от списания, которую необходимо подтвердить кодом из смс-сообщения. Потерпевший продиктовал необходимые данные и лишился 350 тысяч рублей.

Никогда и никому не сообщайте защитный код на обороте своей карты и коды из смс-сообщений. При звонках «из банка» говорите просто: сейчас зайду в отделение банка и все узнаю лично.