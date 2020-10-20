В Воронеже поймали серийную закладчицу синтетических наркотиков

В Южном микрорайоне Воронежа задержали 23-летнюю жительницу Новоусманского района при попытке сбыта запрещенных веществ. Девушку поймали в момент "закладки".

Кроме того, оперативники изъяли наркотики из уже оборудованных четырех тайников. Экспертиза показала, что изъятое из "закладок" вещество - пирролидиновалерофенон - наркотическое средство, массой около 2 граммов.

Сотрудники полиции установили, что задержанная на протяжении нескольких месяцев сбывала в Воронеже наркотики бесконтактным способом. Со своими потенциальными покупателями она общалась через мессенджеры.

В квартире задержанной обнаружили еще один наркотик - около 1 грамма мефедрона. Подозревая призналась, что использовала его для личного употребления.

За незаконный сбыт наркотиков ей грозит до 20 лет лишения свободы