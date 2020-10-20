В Воронеже в любой момент может рухнуть многоквартирный дом

Так выглядит дом с фасада. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

В жутком состоянии находится дом № 33/7 по улице Красноармейской в Ленинском районе, построенный в 1949 году. Потолки в нем прогнулись, в деревянных перекрытиях зияют дыры, в несущих конструкциях – щели, на стенах черная плесень, на втором этаже они покосились. А само здание опасно накренилось.

В стенах есть дыры. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Еще в феврале 2018 года эксперты признали, что дом может рухнуть, но решение по срокам расселения жильцов так и не приняли. Между тем сейчас есть реальная опасность, что потолок в одной из квартир может рухнуть и убить людей.

- Пол в одной из комнат нашей квартиры сначала прогнулся, а затем частично обвалился к соседям, который живут ниже. Потихоньку вынесли мебель и уплотнились. То же самое сделали в квартире на первом этаже, - рассказала Ольга Соболева, живущая в квартире № 4 аварийного дома.

Потолки в доме того и гляди рухнут. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Жильцы обратились за помощью в воронежское отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты ОНФ выяснили, что дом официально признан аварийным после 1 января 2017 года, поэтому в программу, финансируемую из федерального и регионального бюджетов, он не попал. Пока нет решения и по обновлению ветхого квартала на Красноармейской с привлечением инвесторов.

- Пока людям предлагают самостоятельно искать инвестора и напрямую решать с ним вопрос в гражданском порядке. Насколько мы знаем, подобных прецедентов в Воронеже не было. Да и вряд ли они возможны, учитывая небольшие общую площадь двухэтажки и придомовой территории. Мы попросили администрацию Воронежа еще раз вернуться к этой проблеме и все-таки ускорить ее решение. Ведь речь идет о реальной угрозе для жизни людей, в том числе, детей, которые в любой момент могут оказаться под завалами рухнувшего здания. В аналогичном состоянии находятся еще несколько соседних малоэтажных домов, - рассказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Воронежской области Никита Панов.