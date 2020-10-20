После гибели маляра на стройке в Воронежской области под суд пойдет главный инженер

В феврале 2020 года в поселке Грибановский Воронежской области одна из коммерческих организаций, в соответствии с муниципальным контрактом, проводила строительные работы. За безопасность рабочих отвечал 39-летний главный инженер. Вот только мужчина почему-то отнесся к своим обязанностям небрежно.

Следствием установлено, что между этажами не было защитных ограждений. В итоге 13 февраля в технологическое отверстие между 1 и 2 этажами упал 60-летний мужчина. Он работал маляром. От повреждений сотрудник скончался на следующий день. Смерть мужчины наступила в результате тупой травмы груди.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину. Кроме того, следователями выполнены все необходимые процессуальные действия. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального СК России Юрий Абуладзе.

Инженеру предстоит ответить по ч.2 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).