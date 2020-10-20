В Воронеже на пожаре погибла 82-летняя женщина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Вечером 19 октября пожарных вызвали в Левобережный район, горел дом в частном секторе.

- Сообщение о возгорании в переулке Планерный поступило на пульт дежурного в 22.10. 12 человек на четырех машинах ликвидировали пожар в 23.01, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

На пепелище обнаружили труп 82-летней женщины.

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