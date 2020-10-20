В Воронежской области молодой человек «отметил» праздник, застрелив своего знакомого

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 25-летнего мужчины. Его обвиняют по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

По данным следствия, 1 мая между 17.30 и 20.19 на одной из улиц поселка Ольховатка поссорились двое пьяных мужчин 25 и 42 лет. У младшего участника «разборки» на беду старшего при себе было ружье. Он выстрелил в своего недруга, ранение оказалось смертельным. 42-летний мужчина умер на месте.

25-летнего убийцу арестовали, своей вины он не отрицал. Ее подтверждают и допросы свидетелей, и данные судебно-медицинских экспертиз. Молодому человеку грозит провести в местах не столь отдаленных от 6 до 15 лет.

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