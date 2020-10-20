Трех должностных лиц «Воронежэнерго» обвиняют во взятке в виде четырех земельных участков

Сотрудники Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела по пунктам «а» и «в» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» в отношении трех должностных лиц ОАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго». Основанием стали материалы, предоставленные работниками регионального УФСБ и полицейскими.

По данным следствия, в октябре 2012 года трое сотрудников «Воронежэнерго», обладающих организационно-распорядительными полномочиями, получили от директора коммерческой фирмы взятку в виде четырех земельных участков. Стоили они 740 тысяч рублей. За это работники «Воронежэнерго» должны были обеспечить льготное подключение к электрическим сетям земельных участков этой коммерческой организации, на что прав у нее не было.

Сотрудники Следственного комитета во взаимодействии с работниками регионального УФСБ и полицейскими управления экономической безопасности и противодействия коррупции провели обыски, допросили свидетелей. Трех сотрудников «Воронежэнерго» задержали. Одного из них арестовали до 30 ноября 2020 года включительно, второго на тот же срок отправили под домашний арест, третьего посчитали возможным до суда оставить на свободе.

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