«Красная зона»: воронежцам показывают, как лечат больных ковидом

фото краеведческого музея

В Воронеже открылась «Красная зона. 2020». Выставка с таким тревожным названием показывает будни врачей, работающих в ковидных стационарах. Посетители смогут увидеть, как устроена работа в новых инфекционных отделениях для пациентов с коронавирусом.

- Экспозиция посвящена борьбе с неизвестной ранее инфекцией - COVID-19. Она позволит посетителям понять степень опасности, грозящей человечеству, и вооружит знаниями, необходимыми для защиты от невидимого врага, - отметили в краеведческом музее.

На выставке представлено оборудование машины скорой помощи в натуральную величину, защитная экипировка медиков, несколько моделей аппарата искусственной вентиляции легких, используемых врачами при борьбе с вирусом. На стендах отражена хроника распространения COVID-19 по планете, симптомы заболевания, меры профилактики и многое другое

Выставку можно посмотреть бесплатно в музее «Арсенал». Посетителям обязательно надевать маски.