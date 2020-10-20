У жительницы Воронежа в банке вырвали из рук 20 тыс рублей

Пересчитывайте деньги, не отходя от кассы. В буквальном смысле. И сразу прячьте их в кошелек. Иначе их могут отобрать. Прямо средь бела дня. Как это случилось с 45-летней жительницей Воронежа.

Женщина днем в отделении банка на Менделеева сняла с банковской карты 20 тысяч рублей и отошла в сторону, чтобы пересчитать купюры. Неожиданно к ней подошла неизвестная, вырвала из рук деньги и убежала.

Оперативники опросили очевидцев происшествия, отсмотрели записи с камер наружного наблюдения и установили личность подозреваемой. 36-летнюю ранее судимую женщину задержали в Южном микрорайоне. В отделе полиции рецидивистка призналась, что пошла на ограбление из-за тяжелого финансового положения.

За грабеж ей грозит до четырех лет заключения.