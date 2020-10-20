В районе Воронежской области предотвратили срыв отопительного сезона из-за долгов газовикам

Жители Новоусманского района к началу отопительного сезона могли остаться без тепла и горячей воды. Крупнейшая в районе организация жилищно-коммунального комплекса «Новоусманское коммунальное хозяйство» задолжала более 11 млн рублей по оплате за газ, поставленный для работы котельных, отапливающих жилищный фонд и социальные объекты.

- Для предотвращения срыва отопительного сезона и нарушения жилищных прав жителей прокуратура потребовала от руководителя организации погасить задолженность за потребленный газ. Долги были оплачены, срыва работы котельных в отопительный период не допущено, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.