Коронавирус в Воронежской области: за последние сутки заразились 241 человек, восемь умерли

Бригады скорых в последнее время работают на износ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили статистику по заболеваниям за последние сутки. Заразился 241 человек. Эта цифра в последние дни все время увеличивается и уже близка к пиковым летним показателям. Всего за время начала эпидемии в нашем регионе заболели коронавирусом 22067 человек. При этом восемь жителей Воронежской области от COVID-19 умерли. Всего коронавирус унес жизни 306 наших земляков.

Причем на самом деле больных еще больше. В статистике регионального штаба считаются только зараженные, выявленные по методу ПЦР+. А ведь многим ставят диагноз на основе компьютерной томограммы, если снимок КТ напоминает «матовое стекло».

В то же время выздоровевших, которых как раз считают и по ПЦР+, и по КТ, за последние сутки, тоже немало, что обнадеживает, - 251 человек. Всего за время пандемии COVID-19 победили 21796 жителей Воронежской области.

Напомним, о возвращении режима всеобщей самоизоляции в полном объеме в Воронежской области пока речи не идет. Работают школы, хотя детей отпустят на каникулы на неделю раньше, предприятия, а также торгово-развлекательные центры (хотя и с ограничениями по рассадке людей в точках общественного питания и с запретом аттракционов).