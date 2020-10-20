В Воронеже ушел в отставку руководитель компании, управляющий индустриальным парком «Масловский»

Экс-вице-губернатор Сергей Куприн, возглавлявший с апреля 2019-го «Воронежскую индустриальную корпорацию», управляющую индустриальным парком «Масловский», 19 октября ушел в отставку. Об этом сообщили в правительстве Воронежской области. Кто станет новым гендиректором, пока неизвестно.

«ВИнКо» управляет приоритетными проектами региона - не только индустриальным парком «Масловский», но и особой экономической зоной «Центр», созданной на базе индустриального парка в Новоусманском районе. Там сосредоточены новые промышленные производства.