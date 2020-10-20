За сутки в ковидные стационары положили 400 воронежцев

Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области сообщил неутешительную статистику: за сутки в ковидные стационары попали 400 жителей региона. В это число вошли не только вновь диагностированные случаи коронавируса, но и те заболевшие, которые первоначально лечились дома, но их состояние ухудшилось, поэтому их перевели в больницу.

Суточный прирост заболевших, у которых диагностируют COVID-19 растет с каждым днем. В регионе уже развернули максимальное количество коек для лечения больных с коронавирусом - 4 673, ковидный коечный фонд собираются увеличить до 5 239.

Выписали за прошлый день 447 пациентов, победивших болезнь.