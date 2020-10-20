Воронежцам сыграют пять фортепианных концертов Бетховена

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 и 24 октября в филармонии пройдут концерты, посвященные 250-летию Бетховена. В программе прозвучат пять концертов композитора для фортепиано с оркестром.

- Бетховенские фортепианные концерты входят в «золотую коллекцию» классического репертуара. Сочетание в них виртуозности и интеллекта, острохарактерности и драматизма, возвышенной лирики и философской глубины дают возможность исполнителям в полной мере проявить свое мастерство в искусстве интерпретации, - отметили в филармонии.

В эти дни на сцене с Воронежским академическим симфоническим оркестром выступит солист - Петр Лаул (Санкт-Петербург). Музыкант - лауреат международных конкурсов в Бремене (III премия и спецприз за лучшее исполнение сочинений Баха, 1995; I премия и спецприз за лучшее исполнение сонаты Шуберта, 1997), международного конкурса имени Скрябина в Москве (I премия, 2000). В 2015 году Петр Лаул исполнил в Малом зале филармонии Санкт-Петербурга цикл из 32-х фортепианных сонат Бетховена.

Пианист считает, что пять концертов Бетховена, исполненные за два дня, работают как сверхпроизведение, это дает слушателям возможность увидеть развитие бетховенского творчества: от раннего виртуозного стиля, когда он еще сам выступал и писал для себя как музыканта, до поздних, уже просветленных, созерцательных вещей, которые можно услышать в Четвертом концерте.

В первый вечер зрители услышат Первый, Третий, Четвертый концерты, во второй – Второй и Пятый.

- Первый и Третий концерты - это как бы две стороны одной медали. Мы с них начинаем, они в одном, первом, отделении, как два антипода, спорят по тональному плану: один в до мажоре, другой в до миноре. И это два разных Бетховена: молодой Бетховен, который еще не знает о своей глухоте, блестящий исполнитель, гастролирующий пианист, – такая, в общем, музыка живая, веселая, очень виртуозная. С другой стороны, Третий концерт – это уже зрелый Бетховен, который как раз недавно узнал, что у него проблемы со слухом, и это первое его значительное сочинение в до миноре, в духе Пятой симфонии. А Четвертый и Пятый концерты, поскольку это два очень тяжелых и масштабных сочинения, я предпочитаю развести по разным вечерам, по разным вторым отделениям. Поэтому получился такой порядок, - отмечает солист.

Пять концертов Бетховена для фортепиано с оркестром прозвучат в филармонии 23 октября в 19.00 и 24 октября в 18.00.