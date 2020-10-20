В Воронеже родителей, осужденных за издевательства над сыном, лишили прав на младшую дочь

Воронежский облсуд лишил супругов, осужденных за издевательства над сыном, родительских прав и на младшую дочь.

Напомним, ранее на 3,5 года в колонию отправил Лискинский райсуд родителей-извергов, жестоко обращавшихся с малолетним сыном. С осени 2017 года, когда переехали в Воронежскую область, по июль 2019 года мать и отчим систематически избивали пятилетнего мальчика, держали на веревке, ограничивая его свободу, жгли зажигалкой. Пока он однажды не освободился и не попросил помощи у знакомых. Отправив горе-родителей за решетку, суд лишил их прав в отношении только потерпевшего ребенка.

- Отсутствие должной заботы о физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, обучении, применении физического и психического насилия над ребенком, стали основанием для обращения межрайонного прокурора в суд с иском о лишении родительских прав осужденных родителей и в отношении 1,5-годовалой дочки. Поскольку Лискинский суд лишил мать родительских прав в отношении только потерпевшего мальчика, а в остальной части исковых требований было отказано, прокурор подал апелляцию. Воронежский областной суд лишил родительских прав супругов в отношении обоих детей, - отметили в прокуратуре Воронежской области.