Воронежские полицейские назвали фейком страшилки об отравленных масках

Фото ГУ МВД России по Воронежской области

Правоохранители предупредили воронежцев, что рассылаемые в чатах мессенджеров «предупреждения об отравленных масках» являются феи ком.

Полицейские отмечают, что «страшилки» распространяют в нескольких регионах. Смысл сообщений в том, что по квартирам ходят «волонтеры» и раздают маски, пропитанные наркотическим средством. При их примерке человек якобы теряет сознание, и в это время происходит ограбление.

- Данная информация не соответствует деи ствительности, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Распространяемое «сообщение» имеет все признаки феи ка: нет ссылки на источник информации, конкретного указания населенного пункта, где это происходило, в сообщении присутствует просьба о распространении, так как основная цель таких сообщении посеять панику. Ориентироваться стоит на официальные источники информации и не заниматься рассылкои феи ковых сообщении в чатах.

Полиция напоминает, что распространение недостовернои информации, создавшее угрозу массового нарушения общественного порядка и общественнои безопасности, грозит штрафом в размере от 30 тыс до 100 тыс рублеи .