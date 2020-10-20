В Воронеже в 99 лет скончался известный тренер по акробатике

19 октября в Воронеже умер Евгений Анцупов. Известного тренера по спортивной акробатике, Почетного гражданина Воронежа не стало на 100-м году жизни.

Евгений Анцупов посвятил себя развитию отечественного спорта. Его считают основателем воронежской школы акробатики.

Он приехал в наш город в 1949 году после окончания Московского института физкультуры, устроился на работу в педучилище. В 1950 году Евгений Алексеевич организовал первые в Воронеже соревнования по акробатике. В 1953-1959 годах был завкафедрой физвоспитания Воронежского зооветеринарного института. С 1959 года работал старшим тренером-преподавателем по акробатике в разных детско-юношеских спортивных школах города. С 1967 года пришел в воронежскую СДЮСШОР № 2, с 1972 по 1983 годы был ее директором. Благодаря ему в школе построили новый спорткомплекс.

Воспитанники Евгения Анцупова становились чемпионами мира, Европы, СССР и России, среди них чемпион России по спортивной акробатике Максим Кабанов, заслуженный тренер РСФСР Николай Шевелев и другие.

Евгений Анцупов написал несколько книг по акробатике - «Дом для акробатов», «50 лет российской акробатике», «50 лет воронежской акробатике», «История развития акробатики в Российской Федерации (1999-2004)».