Питерские зоологи изучали воронежских бобров-левшей

Установка фотоловушек. Фото с сайта Воронежского заповедника

С 1 по 15 октября в Воронежском заповеднике работали сотрудники кафедры зоологии позвоночных Санкт-Петербургского государственного университета. Они изучали двигательную асимметрию у речного бобра. Оказывается, что левши есть не только среди людей, но и среди животных. В частности – бобров.

- Разделение функций между левым и правым полушариями мозга проявляются в поведении животных в виде выраженных односторонних предпочтений, например, предпочтении одной из передних конечностей для выполнения различных манипулятивных задач, - рассказали сотрудники заповедника.

Бобры, по словам ученых, - интереснейший объект для такого рода исследований «леворукости» среди животных. Ведь они активно используют свои передние лапы для выполнения различных, в том числе очень сложных, движений. Возводят плотины, хатки и укрытия, заготавливают древесину для семьи.

Питерские ученые наблюдали за бобрами с помощью фотоловушек, а также из замаскированного укрытия.

- Работали зоологи ночью, так как бобры ведут в это время года строго ночной образ жизни и наибольшая активность бобров с десяти вечера до двух часов ночи, - рассказали в заповеднике. - Были получены видеозаписи с фотоловушек и зафиксирована активность бобров в многочисленных поселениях этих животных на территории Воронежского заповедника.