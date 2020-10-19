В Воронеже четверо сотрудников за месяц украли с работы 600 кег из-под пива

из архива КП Фото: Из архива "КП"

Кражу 600 пустых кег, принадлежащих торговой организации, удалось раскрыть воронежским полицейским. Злоумышленники оказались сотрудниками фирмы. Четверо мужчин в возрасте от 40 до 28 лет, занимающих должности, связанные с транспортировкой и хранением имущества, выносили бочки. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 19 октября.

Всего за месяц с сентября по октябрь они похитили около 600 пивных кег. Ущерб составил более 3,5 миллионов рублей. Злоумышленники недоразгружали часть емкостей, после чего перевозили их в гараж, принадлежащий одному из подельников, а потом перепродавали. Полицейские поймали их с поличным при очередной разгрузке ворованных кег.

Задержанные признались в содеянном частично. В ходе обысков у них изъяли часть кег, которые они не успели продать. Сейчас возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов находится в СИЗО, остальные под подпиской о невыезде.