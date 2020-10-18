Игрок воронежского «Бурана» забил гол и тут же получил травму

Иван Романов покинул лед только с помощью партнеров по команде. Фото: кадр с видео

Волевую победу одержали хоккеисты «Бурана» в игре против «Южного Урала» из Орска.

Равная борьба шла в первых двух периодах. На гол уральца Дениса Кондратьева на 24 минуте, забитый в сутолоке у ворот «ураганных» ответил точным броском Егор Манин на 27-й. Наш хоккеист эффектно сыграл на добивании.

В третьем периоде игроки «Бурана» вообще идеально караулили отскоки шайбы от вратаря. Сначала на 49 минуте был точен на добивание Данил Макаров, а затем на исходе 55-й реализовал большинство Иван Романов. Правда, третьей шайбе «Бурана» в этом матче ее автор порадоваться не сумел. Сразу после гола в столкновении с вратарем «Южного Урала» Богданом Доненко Иван травмировал колено. И больше уже на льду не появлялся.

Отряд, потерявший бойца, тем не менее победу не упустил. В итоге «Буран» набрал семь очков и поднялся на 23 место. Теперь у «ураганных» недельный перерыв. А 25 октября в Москве «ураганные» сразятся с фарм-клубом ЦСКА – «Звездой», занимающей шестое место с 16 очками. Игра начнется в 17.00.