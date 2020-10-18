Под Воронежем мошенник заставил женщину взять на себя кредит в 236 тысяч рублей

17 октября к рамонским полицейским обратилась 36-летняя жительница села Ямное. Женщина рассказала, что ей позвонил незнакомец и заявил, что ей одобрен потребительский кредит, и деньги начислены на расчетный ее счет. Она ответила, что это, наверное, какая-то ошибка. И что никакой кредит не оформляла. Тогда аферист предложил аннулировать кредит. Для этого он попросил сообщить персональные данные банковской карты.

Получив нужную ему информацию, мошенник не аннулировал, а наоборот оформил на женщину кредит. А потом убедил ее вернуть их на указанный им расчетный счет. В итоге женщина «повесила» на себя кредит в 236 тысяч рублей, которые вдобавок тут же ушли в карман аферистам.

- Всего за минувшие сутки случилось восемь преступлений, связанных с хищением с банковских карт. Всего мошенники нанесли доверчивым жителям Воронежской области ущерб на сумму около миллиона рублей, - рассказали в региональном ГУ МВД. - Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В очередной раз призываем: не доверяйте незнакомцам, звонящим вам и предлагающим какие-либо услуги, связанные с финансами.