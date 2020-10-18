В Воронеже проект спорткомплекса в Советском районе сделают за 10,78 миллионов рублей

Сроки начала строительства пока не определены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, кто займется разработкой проекта спорткомплекса с борцовским залом, который планируют построить на проспекте Патриотов в Советском районе, рядом с магазином Castorama.

В аукционе участвовали четыре компании. Торги начипались с 10,936 миллионов рублей. Самую низкую цену предложили представители ООО «Воронежстройреконструкция». Они были готовы выполнить работы за 7,5 млн руб. А специалисты ООО «Архи+» соглашались на 9,8 млн руб. Сотрудники ООО «Воронежская строительно-ремонтная компания» вообще, по сути, пытались оставить первоначальную цену - 10,9 млн руб. Однако в итоге победила компания ООО «Проектинжиниринг». Ее представители тоже снизили максимальную цену незначительно – до 10,785 миллионов рублей. Однако их дополнительные показатели посчитали более «крутыми».

Теперь подрядчику нужно будет до 15 декабря провести изыскательские работы. А на разработку проекта после этого выделяют еще 250 дней.

Надо сказать, спланировать предстоит немало. На площади 1,6 гектара намереваются разместить двухэтажный спорткомплекс. Его планируют разделить на две зоны.

В первой предполагают разместить игровое поле с несколькими трибунами, зал для занятий фитнесом, кабинеты администрации, прессы, массажный, VIP-ложу и комментаторскую кабину. Кроме того, там появится тренировочно-восстановительный центр с залом, сауной, бассейном и медкабинетом, гардеробы, раздевалки с душевыми, туалеты, буфет, касса, а также технические помещения.

Во второй зоне запланировали зал на четыре борцовских ковра, трибуны, гардероб и буфет, раздевалки с душевыми кабинами, тренерская комната, тренажерный зал, технические и служебные помещения.

В спорткомплексе собираются проводить соревнования по спортивной борьбе, тренировки по волейболу, баскетболу, бадминтону и настольному теннису. Сроки начала строительства пока неизвестны.