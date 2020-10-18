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Спорт

Воронежский «Факел» не выиграл шестой матч подряд

На этот раз наши футболисты были очень близки к победе, но упустили массу верных моментов
Юрий КОЗЛОВ
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Игроки "Факела" нанесли по воротам "Текстильщика" 21 удар, но ни один из них не достиг цели.

Игроки "Факела" нанесли по воротам "Текстильщика" 21 удар, но ни один из них не достиг цели.

Фото: с сайта ФК "Факел"

В матче с ивановским «Текстильщиком», состоявшемся в подмосковном Домодедово, «Факел» имел подавляющее преимущество. Номинальные хозяева лишь однажды в самом начале встречи всерьез угрожали воротам. А игроки «Факела» часто комбинировали чуть ли не во вратарской, но такое впечатление, что хотели просто завести мяч в ворота. Они нанесли 21 удар по воротам «Текстильщика», но ивановцы оборонялись самоотверженно. Порой наших футболистов просто подводило исполнительское мастерство. Итог – 0:0.

Во время игры «Факел» еще и потерял своего капитана Аслана Дашаева. В итоге состоялся дебют именитого Неманьи Пейчиновича. С корабля на бал серб отыграл достаточно надежно.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко оценил игру в обороне как надежную, а в атаке как хорошую. И выразил надежду, что рано или поздно количество созданных моментов перерастет в качество.

Главный тренер «Текстильщика», авторитетный специалист Сергей Павлов, в свое время помогавший Олегу Романцеву в московском «Спартаке» золотых времен, признал, что ничья – это самое большее, что заслуживали его подопечные. Отметив, что «Факел» был быстрее, он посетовал на то, что у его команды нет возможности играть в Иваново, а на разъезды в Подмосковье и обратно уходит много сил. Плюс молодые игроки, которых в команде много, склонны к нестабильности.

«Факел» набрал 14-е очко, но остался на 19 месте – в зоне вылета. Впереди между тем игра с самарскими «Крыльями Советов». Волжане сейчас занимают третье место с 35 очками в активе. Причем состав у них фактически сохранился с момента выступления в Премьер-лиге. Игра с крайне тяжелым соперником пройдет в Воронеже 24 октября.