Воронежский «Факел» не выиграл шестой матч подряд

Игроки "Факела" нанесли по воротам "Текстильщика" 21 удар, но ни один из них не достиг цели. Фото: с сайта ФК "Факел"

В матче с ивановским «Текстильщиком», состоявшемся в подмосковном Домодедово, «Факел» имел подавляющее преимущество. Номинальные хозяева лишь однажды в самом начале встречи всерьез угрожали воротам. А игроки «Факела» часто комбинировали чуть ли не во вратарской, но такое впечатление, что хотели просто завести мяч в ворота. Они нанесли 21 удар по воротам «Текстильщика», но ивановцы оборонялись самоотверженно. Порой наших футболистов просто подводило исполнительское мастерство. Итог – 0:0.

Во время игры «Факел» еще и потерял своего капитана Аслана Дашаева. В итоге состоялся дебют именитого Неманьи Пейчиновича. С корабля на бал серб отыграл достаточно надежно.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко оценил игру в обороне как надежную, а в атаке как хорошую. И выразил надежду, что рано или поздно количество созданных моментов перерастет в качество.

Главный тренер «Текстильщика», авторитетный специалист Сергей Павлов, в свое время помогавший Олегу Романцеву в московском «Спартаке» золотых времен, признал, что ничья – это самое большее, что заслуживали его подопечные. Отметив, что «Факел» был быстрее, он посетовал на то, что у его команды нет возможности играть в Иваново, а на разъезды в Подмосковье и обратно уходит много сил. Плюс молодые игроки, которых в команде много, склонны к нестабильности.

«Факел» набрал 14-е очко, но остался на 19 месте – в зоне вылета. Впереди между тем игра с самарскими «Крыльями Советов». Волжане сейчас занимают третье место с 35 очками в активе. Причем состав у них фактически сохранился с момента выступления в Премьер-лиге. Игра с крайне тяжелым соперником пройдет в Воронеже 24 октября.