Дороги в Воронеже залило так, что через них невозможно было перейти

Пешеходам на улице Остужева в момент съемки оставалось только посочувствовать. Фото: "Типичный Воронеж".

В соцсетях появился пост, иллюстрирующий последствия дождя на улице Остужева в Железнодорожном районе. Там вода залила всю проезжую часть. Так что машины рисковали заглохнуть, а пассажирам, чтобы не намочить ноги, впору было нанимать резиновые лодки. Примерно такая же ситуация на улице Ростовской в Левобережном районе.

Так машины едут по Ростовской. Фото: Валерий БОБКИН

В мэрии прокомментировали сложившуюся ситуацию:

- Муниципальные ливневки всегда прочищены и обслужены, для этого у города есть люди и техника. В период интенсивных дождей возникает ситуация, когда воды выпадет больше, чем могут принять за период времени ливнеприемные решетки, с этим сталкиваются все города, это физика. Осенью возникает еще одна проблема - листва, от который ливнеприемники чистят постоянно. Но во время дождя ее на дороги смывает с газонов и дворов, потоками воды несет к решеткам. Листва их забивает за секунды. Поэтому накануне, во время и после дождя районные комбинаты благоустройства направляют на открытие решеток все свои силы.

И все-таки как-то не хочется верить, что лучше работать ливневая канализация просто не может. Тем более, что вроде бы в Воронеже сейчас за ней следит одна организация. Причем уже, мягко говоря, не первый день. Пора бы как-то обозначить, что порядок в этой сфере хотя бы пытаются навести. По улицам города этого пока не видно.

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