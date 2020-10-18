В райцентре Воронежской области подросток перекрасил угнанный им мотоцикл и все равно попался

Теперь покататься на мотоцикле 17-летний житель Борисоглебска сможет не скоро. Фото: из архива «КП»

Борисоглебские полицейские раскрыли кражу мотоцикла «Ирбис». О том, что его угнали, заявил владелец еще в середине августа.

Полицейские выяснили, что на улицах Борисоглебска заметили похожий мотоцикл, но другого цвета. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили, кто был за рулем. На мотоцикле катаался 17-летний местный житель. При проверке оказалось, что он его угнал.

Молодой человек признался, что откатил «Ирбис» в гараж, перекрасил его. И даже, чтобы не вызвать подозрений, кататься на нем начал только в конце сентября.

Все эти ухищрения не помогли подростку избежать уголовного дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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