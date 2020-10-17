Житель Воронежской области насушил 200 гр конопли

В Кантемировском районе за незаконный оборот наркотиков задержали 34-летнего жителя села Митрофановка. В сарае у мужчины обнаружили сухую траву, весом около 205 граммов. Экспертиза показала, что это марихуана.

Задержанный признался, что увидел кусты дикорастущей конопли в лесополосе, оборвал их и хранил для личного употребления.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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