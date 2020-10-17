Под Воронежем инспекторы ГИБДД догнали рейсовый автобус, чтобы посадить отставшего пассажира

Утром 16 октября к сотрудникам ГИБДД на 524-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоуманском районе подошел растерянный парень. 18-летний молодой человек рассказал. что направлялся на рейсовом автобусе в сторону Ростовской области. Во время очередной остановки он вышел из транспортного средства, а когда спустя несколько минут вернулся, автобус уже уехал. Вместе с его вещами.

Молодой человек несколько раз попытался остановить попутку, в надежде догнать рейсовый автобус, но никто из водителей так и не пришел ему на помощь. Отчаявшись, он решил попросить помощи у инспекторов ДПС.

Полицейские вместе с молодым человеком на патрульном автомобиле догнали рейсовый автобус на 562-м километре автодороги в Каширском районе. И опоздавший продолжил путь по маршруту.