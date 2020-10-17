В Воронежской области задержали мошенника, обменявшего старушке полмиллиона на билеты «банка приколов»

В Воронежской области поймали афериста, обманом выманившего более полумиллиона у 83-летней женщины.

Инцидент произошел в сентябре 2020 года на улице Куколкина. Молодой парень подошел к пожилой женщине и завел с ней доверительную беседу. И между делом сообщил, что в стране проходит денежная реформа, и во избежание потери сбережений необходимо обменять купюры на новые. «Доброжелатель» предложил пенсионерке свою помощь в обмене накоплений. Введенная в заблуждение старушка отдала мошеннику более 520 тысяч рублей. А он вернул ей билеты «банка приколов».

Благодаря записям с камер наружного видеонаблюдения установили данные автомобиля, на котором передвигался подозреваемый. Сотрудники ГИБДД остановили ВАЗ-2107 в Богучарском районе. 20-летний житель Ставропольского края признался в обмане пенсионерки. Деньги вернули. А мошеннику грозит до шести лет лишения свободы.