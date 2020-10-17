"Никитина" приглашает воронежцев послушать стихи Бунина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Никитинская библиотека подготовила литературно-музыкальную композицию «О счастье мы всегда лишь вспоминаем», посвященную 150-летию нашего прославленного земляка, писателя Ивана Бунина, который родился 22 октября.

Композиция познакомит воронежцев с пейзажной лирикой Бунина, зрители услышат романсы, написанные на его стихи. Посмотреть ее можно на ютьюб-канале библиотеки.

- Стихи Бунина своеобразны. Можно сказать, что это рифмованная, определенным образом организованная проза, а не стихи в их классическом виде. Но именно своей новизной и свежестью привлекают они читателей, - отмечают в библиотеке. - Он певец русской природы, во многих своих строках описывает ее и явления, происходящие в ней. В своих произведениях пишет о том, что видит и чувствует в окружающей его природе и в людях.

Иван Бунин родился в Воронеже прожил здесь до четырехлетнего возраста. В январе 1907 года он приезжал в Воронеж для участия в вечере, который устраивался в пользу воронежского землячества. Это событие он описал в новелле «Натали», вошедшей в цикл рассказов «Темные аллеи». В нашем городе много мест, связанных с именем Бунина. В 1995 году в центре города поставили памятник писателю работы московского скульптора Александра Бурганова, теперь сквер, где он расположен, называется Бунинским. В Воронеже сохранился дом, где родился писатель. В этом году 22 сентября там открылся музей его имени. Воронежская городская библиотека № 22 носит имя Бунина.